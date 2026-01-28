LIVE Musetti-Djokovic 4-3 Australian Open 2026 in DIRETTA | l’azzurro è avanti di un break
L’azzurro Musetti sale sul 4-3 contro Djokovic negli Australian Open 2026. Al momento, Musetti ha un break di vantaggio e si mantiene in partita, nonostante il primo punto vinto dal serbo. La sfida è intensa e il pubblico è in attesa di vedere chi avrà la meglio nel prossimo gioco.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 4-3 Game Djokovic. Prima vincente del serbo, che resta indietro di un break. AD-40 Di un soffio lunga la risposta di rovescio dell’italiano. 40-40 Lorenzo non si lascia pregare giocando il dritto inside in vincente. AD-40 Complicatissimo questo passante anche per Musetti. 40-40 Di poco in corridoio la smorzata di rovescio del serbo. AD-40 Splendido dritto incrociato in corsa vincente di Djokovic. 40-40 Attacco ben giocato dal tennista di Belgrado, che risale da 0-40. 30-40 Servizio e dritto. 15-40 Serve and volley ben giocato dal serbo. 0-40 Tre palle del doppio break Musetti. 🔗 Leggi su Oasport.it
