LIVE Musetti-Djokovic 4-3 Australian Open 2026 in DIRETTA | l’azzurro è avanti di un break

L’azzurro Musetti sale sul 4-3 contro Djokovic negli Australian Open 2026. Al momento, Musetti ha un break di vantaggio e si mantiene in partita, nonostante il primo punto vinto dal serbo. La sfida è intensa e il pubblico è in attesa di vedere chi avrà la meglio nel prossimo gioco.

