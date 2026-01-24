LIVE Musetti-Machac 5-7 6-4 6-2 5-7 3-2 Australian Open 2026 in DIRETTA | azzurro avanti di un break ma partita che ora si gioca indoor!

Segui la diretta dell'incontro tra Musetti e Machac agli Australian Open 2026. Dopo una partita equilibrata, l'azzurro è avanti di un break, ma il match si sta disputando indoor. Restate aggiornati per tutte le novità e i risultati in tempo reale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-15 Il nastro porta fuori il passante di dritto del toscano. 15-0 Riga con lo slice pizzicata da Musetti, in rete il dritto di Machac. 3-2 Sì. Prima vincente. C'è da soffrire fino in fondo. Quattro ore e venti! 40-15 Lunga la risposta tamponata. Altro game semi-buttato via. Vediamo se così sarà! 30-15 Non risponde purtroppo e si dispera Musetti. 15-15 Altra pennellata di rovescio lungoriga! Controbalzo! 15-0 Cortissimo lo slice di Machac, molto ben giocato. 3-1 Servizio vincente Musetti! Forza! 40-15 AAAACCCCEEE! 30-15 Altro punto giocato con grandissima attenzione da Musetti, ma soprattutto ha allungato la gittata dei colpi ormai dal terzo set in poi.

