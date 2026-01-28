LIVE Musetti-Djokovic Australian Open 2026 in DIRETTA | Pegula avanti di un set poi l’azzurro alla Rod Laver Arena

Jessica Pegula si prende il primo set contro Amanda Anisimova nei quarti di finale degli Australian Open 2026. L’azzurra Musetti, invece, sta giocando contro Djokovic alla Rod Laver Arena. La partita è ancora aperta e i tifosi seguono ogni punto con trepidazione.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 04:11 Jessica Pegula ha conquistato il primo set nella sfida contro Amanda Anisimova, valida per i quarti di finale degli Australian Open 2026. Un dominio della n.6 del mondo contro l’altra americana, visto lo score di 6-2. A seguire questo match, vi ricordiamo, ci sarà la sfida tra Lorenzo Musetti e Novak Djokovic. 03:24 La partita tra Lorenzo Musetti e il serbo Novak Djokovic è la terza sul campo centrale, non prima delle 04:30 italiane. Verosimile pensare che si debba attendere un po’ di più per vedere in campo il toscano, in considerazione che l’ingresso in campo di Anisimova e Pegula, sfida che precedere il confronto che ci interessa, è previsto alle 03:45 nostrane. 🔗 Leggi su Oasport.it

Segui in tempo reale il match tra Maestelli e Djokovic agli Australian Open 2026, in corso sulla Rod Laver Arena.

Segui in tempo reale l’incontro tra Maestrelli e Djokovic agli Australian Open 2026 sulla Rod Laver Arena.

