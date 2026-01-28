LIVE F1 Test Barcellona 2026 in DIRETTA | inizio tranquillo del Day-3 bandiera rossa provocata da Hulkenberg

Questa mattina a Barcellona, durante il terzo giorno di test invernali di F1, tutto è iniziato in modo tranquillo. Poi, la situazione è cambiata quando Nico Hulkenberg ha perso il controllo della sua monoposto, uscendo di pista e provocando una bandiera rossa. La corsa si è fermata per qualche minuto mentre i meccanici intervenivano per mettere in sicurezza l’area. Per ora, nessun altro incidente, ma la giornata resta sotto stretta osservazione.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.00 Attenzione, bandiera rossa in pista. Sembra sia stato Nico Hulkenberg a provocarla con un'uscita di pista. Inizio complicato per il pilota del team Audi. 9.55 Le prime parole di Lewis Hamilton sulla nuova stagione: " Si percepisce che abbiamo un carico aerodinamico molto inferiore rispetto all'anno scorso, e questo di riflette anche in termini di stabilità. Ci sono sicuramente aspetti positivi, ma davanti a noi c'è soprattutto una sfida enorme per tutti, per ogni squadra, e credo che sia una situazione fantastica. Mette tutti sulla difensiva, al momento siamo tutti in allerta, ma impareremo strada facendo.

