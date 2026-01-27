La sessione di test a Barcellona nel 2026 è stata interrotta da una bandiera rossa, con Hadjar che è finito sulla ghiaia. Segui gli aggiornamenti in tempo reale per conoscere gli sviluppi della giornata.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.29 Si tratta della seconda bandiera oggi di oggi dopo quella di Max Verstappen. 17.24 SoyMotor.com segnala una bandiera rossa in pista, proprio per l’incidente di Hadjar BANDERA ROJA EN PISTA ¡ACCIDENTE DE ISACK HADJAR EN LA CURVA 14! #F1 #F1Testing pic.twitter.comToxPnqApGl — SoyMotor.com (@SoyMotor) January 27, 2026 17.18 Si segnala Hadjar sulla ghiaia in curva 13. Adesso il dubbio sarà capire se per lui proseguirà la sessione oppure no. 17.14 Come ieri, la sessione si chiuderà alle ore 18.00 17.08 Nuovi aggiornamenti sui giri: 45 giri per Hadjar, 44 per Hamilton 17. 🔗 Leggi su Oasport.it

LIVE F1, Test Barcellona 2026 in DIRETTA: Hadjar sulla ghiaia, bandiera rossa

Questa guida offre aggiornamenti sulla sessione di test F1 a Barcellona 2026, con Hadjar in pista e condizioni di pioggia.

La sessione di test a Barcellona nel 2026 vede protagonisti Hamilton e Hadjar.

