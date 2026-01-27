In questa guida troverai aggiornamenti sulla giornata di test a Barcellona nel 2026, con particolare attenzione alle condizioni meteorologiche e all’assenza di attività sulla pista. Segui le ultime notizie in tempo reale e scopri come il meteo influisce sui test delle monoposto in questa fase della stagione.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.10 Intanto continua a piovere a Barcellona. Live from Barcelona. #F1 #RedBullRacing https:t.coUfwVtYvq77 pic.twitter.comVIeVWLlASG — Oracle Red Bull Racing (@redbullracing) January 27, 2026 16.05 Prosegue Leclerc, sempre da Sky Sport: “ Sono entusiasta di vedere cos’hanno in serbo anche gli altri e come evolverà la situazione quando spingeremo di più anche nel confronto con gli altri. Sicuramente è una grande opportunità di ripartire per tutti i team e cercare di trarre anche maggiori rispetto a quello che abbiamo visto nei recenti anni. Spero che saremo il team che farà la differenza e spingeremo al massimo per essere il team che fa la differenza. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE F1, Test Barcellona 2026 in DIRETTA: ancora pioggia a Barcellona, pista vuota

Approfondimenti su F1

#Test-Barcellona 2026 || La sessione di test a Barcellona 2026 prosegue con Red Bull e Ferrari tra i pochi team in pista prima dell’arrivo della pioggia.

La sessione di test a Barcellona nel 2026 prosegue con condizioni meteorologiche avverse, limitando le attività in pista.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su F1

Argomenti discussi: Shakedown Barcellona, è di Hadjar il Day-1; F1, accesi i motori: primi test a porte chiuse al Montmeló (senza Ferrari), Hadjar il più veloce; F1 oggi, Test Barcellona 2026: orari martedì 27 gennaio, tv, programma, streaming; Dove vedere i test di Barcellona di F1: quando si tengono, orario, copertura TV e streaming e chi scende in pista.

Test F1 LIVE, le prove a Barcellona in diretta: solo Leclerc e Verstappen in pista al mattino, Ferrari cambia e tocca a HamiltonLa diretta del secondo giorno dei test della Formula 1 2026 a Barcellona: giornata di debutto per la Ferrari che manda in pista Hamilton e Leclerc ... fanpage.it

LIVE Test F1 – Debutta Hamilton, ma occhio al meteo: Cronaca in diretta della sessione pomeridiana a BarcellonaInizia la sessione pomeridiana della seconda giornata di test F1: segui la cronaca in diretta con tutte le foto e i video da Barcellona ... f1ingenerale.com

Williams ha finalmente superato i crash test e sarà pronta per i prossimi test in Bahrain, ma Aston Martin resta in bilico: quando riuscirà a scendere in pista a Barcellona Tutti i dettagli sullo stato delle squadre alla Shakedown week - facebook.com facebook

#F1 | Test Barcellona, Day 2, ore 11: solo Ferrari e Red Bull in pista. Max svetta x.com