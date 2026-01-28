LIVE F1 Test Barcellona 2026 in DIRETTA | Mercedes veloce e consistente debutta la McLaren

La prima giornata di test a Barcellona si apre con sorprese. La Mercedes si conferma subito veloce e stabile, mostrando un buon passo in vista della stagione. La McLaren ha debuttato in modo positivo, facendo già parlare di sé tra i team in pista. Gli appassionati seguono la diretta, curiosi di vedere come si evolveranno le prove nei prossimi giorni.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.51 Arrivano direttamente dal circuito catalano (fonte SoyMotor.com) le prime immagini della sessione pomeridiana. Come da programma c'è Kimi Antonelli alla guida della Mercedes W17. Mercedes sale a pista. ¡con Kimi Antonelli! Russell dio 92 vueltas esta mañana y ahora es el turno del italiano. #F1 #F1Testing pic.twitter.comTHgzW2mdi4 — SoyMotor.com (@SoyMotor) January 28, 2026 14.48 Tutto risolto a quanto pare in casa Audi, che torna adesso in pista dopo il guasto mattutino che aveva lasciato a piedi Hulkenberg. Sessione pomeridiana che entra nel vivo al Montmelò anche per Mercedes.

