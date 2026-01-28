Questa mattina a Barcellona si svolge il terzo giorno dei test collettivi, con la McLaren campione in carica che fa il suo debutto ufficiale. Gli appassionati seguono da vicino le prove, pronti a scoprire come si comportano le monoposto in vista del Mondiale 2026. La pista è calda e il clima teso, con i team che spingono per migliorare le proprie prestazioni prima dell’inizio ufficiale della stagione.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della terza giornata dei test collettivi privati di Barcellona organizzati dai team di Formula Uno in preparazione del Mondiale 2026. Il day-3 dello shakedown al Montmelò vedrà il debutto della McLaren campione del mondo piloti e costruttori in carica, infatti la scuderia inglese aveva rinunciato ai primi due giorni per girare da mercoledì a venerdì. Ricordiamo che da regolamento ogni squadra può usufruire al massimo di tre giornate (sulle cinque totali dei Test catalani) in pista, non a caso ieri causa pioggia hanno girato solamente Ferrari e Red Bull. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE F1, Test Barcellona 2026 in DIRETTA: terzo giorno, debutta la McLaren campione in carica

La seconda giornata di test a Barcellona offre l'opportunità di seguire in tempo reale le prove in pista di Ferrari e McLaren.

La prova invernale di Barcellona rappresenta un momento importante per le scuderie di Formula 1, con i primi test ufficiali del 2026.

