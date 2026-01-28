Nuova bandiera rossa durante i test di Barcellona. Questa volta a fermarsi è stato Bearman, che ha dovuto interrompere la sessione. I motori iniziano a creare problemi ai team, e la giornata si complica di nuovo. Gli uomini in pista devono aspettare per riprendere le prove e cercare di risolvere i guasti.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.40 Sta avvenendo quello che si temeva e che si era anche annunciato: i motori avrebbero messo in difficoltà i team. Anche quello della Red Bull ha avuto qualche noia nelle prime 2 giornate. la rivoluzione tecnica inizia a farsi sentire. 10.35 La sessione si ferma di nuovo. La Haas è ferma in curva 2 e cercheremo di capire se i problemi derivano dal motore che, giova ricordarlo, è marchiato Ferrari. 10.30 Attenzione! Di nuovo bandiera rossa in pista! Dovrebbe essere Oliver Bearman il pilota fermo questa volta. 10.25 Dopo la bandiera verde è George Russell a tornare in azione. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE F1, Test Barcellona 2026 in DIRETTA: di nuovo bandiera rossa, questa volta è Bearman a fermarsi

Approfondimenti su Test Barcellona 2026

La sessione di test a Barcellona nel 2026 è stata interrotta da una bandiera rossa, con Hadjar che è finito sulla ghiaia.

Questa mattina a Barcellona, durante il terzo giorno di test invernali di F1, tutto è iniziato in modo tranquillo.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Test Barcellona 2026

Argomenti discussi: Solo Ferrari e Red Bull nel Day-2: bandiera rossa esposta due volte per la RB22; Formula 1, test al Montmeló (giorno 2): Verstappen precede Leclerc. Ma vince la pioggia; F1 oggi, Test Barcellona 2026: orari martedì 27 gennaio, tv, programma, streaming; Test F1, terminato il secondo giorno di prove a Barcellona: 120 giri per la Ferrari SF-26 all'esordio.

Test F1 2026 a Barcellona: la terza giornata in diretta live dello shakedownMatteo Togninalli, head of track engineering Ferrari: Considerate le condizioni meteo, la nostra è stata una giornata produttiva (ieri, ndr). Nonostante la pioggia, abbiamo completato un buon numero ... sport.sky.it

LIVE F1, Test Barcellona 2026 in DIRETTA: inizio tranquillo del Day-3, bandiera rossa provocata da HulkenbergCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.00 Attenzione, bandiera rossa in pista. Sembra sia stato Nico Hulkenberg a provocarla con un'uscita di pista. oasport.it

Oggi occhi puntati sui campioni del mondo. Terza giornata di test a Barcellona, la Ferrari oggi non scenderà in pista, ma, per la prima volta oggi, potremo vedere le forme della McLaren. #tuttipazzixlerosseferrariforeverwroooooom #ferrari #fblifestyle - facebook.com facebook

Ferrari ok nel test a Barcellona. Leclerc soddisfatto: “Bene l’auto, speriamo sia il nostro anno” x.com