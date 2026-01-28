Alle 14.19, a metà dei test collettivi di Barcellona, i team continuano a mettere alla prova le auto in pista. Mercedes si distingue finora, con un buon ritmo e diversi giri completati. La sessione pomeridiana prosegue con i piloti che cercano di affinare le vetture in vista delle prossime gare. La giornata rimane aperta con ancora molte prove da completare prima della fine dei test.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.19 A metà dei test collettivi di Barcellona (mancano cinque sessioni sulle dieci in programma), questo è il numero di giri percorsi dai vari team presenti in Spagna secondo SoyMotor.com: Mercedes 251 Red Bull 195 Haas 175 Racing Bulls 149 Ferrari 121 Alpine 116 Cadillac 44 McLaren 33 Audi 32 14.13 Oggi pomeriggio Mercedes dovrebbe effettuare il cambio pilota, quindi sarà il turno di Kimi Antonelli al volante della W17. 14.09 George Russell ha siglato stamattina il miglior tempo assoluto dell’intera settimana, abbassando di 6 decimi il crono firmato lunedì da Isack Hadjar con la Red Bull. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE F1, Test Barcellona 2026 in DIRETTA: comincia la sessione pomeridiana, Mercedes impressiona

Approfondimenti su Test Barcellona

La sessione pomeridiana dei test a Barcellona prosegue al Montmelò.

Questa mattina a Barcellona, Mercedes ha mostrato ottimi segnali durante i test sul circuito del Montmelò.

Ultime notizie su Test Barcellona

Test F1 LIVE, le prove a Barcellona in diretta: Ferrari non corre, Mercedes mostra i muscoli, debutto McLaren con NorrisLa diretta del terzo giorno dei test della Formula 1 2026 a Barcellona: attesa per la Ferrari di Hamilton e Leclerc ... fanpage.it

Test F1 2026 a Barcellona: la terza giornata in diretta live dello shakedownMatteo Togninalli, head of track engineering Ferrari: Considerate le condizioni meteo, la nostra è stata una giornata produttiva (ieri, ndr). Nonostante la pioggia, abbiamo completato un buon numero ... sport.sky.it

Aston Martin non è ancora scesa in pista nei test F1 2026 di Barcellona: l’AMR26 ritarda, mentre a Monaco Alonso si gode la Lamborghini Sián facebook

Ferrari ok nel test a Barcellona. Leclerc soddisfatto: “Bene l’auto, speriamo sia il nostro anno” x.com