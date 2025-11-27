LIVE Scandicci-Alba Blaj Champions League volley femminile 2026 in DIRETTA | serve un esordio convincente
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti nella cronaca testuale in Diretta Live del match tra la Savino del Bene Scandicci e il CS Volei Alba Blaj, valido per la prima giornata della nuova Champions League che le toscane affronteranno contro il club rumeno. Ovviamente, Scandicci è la favorita per la vittoria finale, al termine del torneo, e non solo in questo specifico incontro. La Champions League per le italiane è iniziata ieri, con la vittoria di Novara nella trasferta di Lodz per 1-3 e con il trionfo sofferto da Conegliano contro lo Zeren Spor per 3-2. 🔗 Leggi su Oasport.it
