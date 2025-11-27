LIVE Scandicci-Alba Blaj 0-0 Champions League volley femminile 2026 in DIRETTA | inizia il match delle toscane!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 0-1 Subito un importante mani fuori per il Blaj. INIZIA IL PRIMO SET! 20.00 Tutto pronto, sta per iniziare il match! 19.56 Siamo in attesa dell’annuncio delle squadre, con ambedue formazioni che al momento sono sulla linea dei nove metri con il sottofondo dell’inno della competizione. 19.53 Le giocatrici stanno ultimando il riscaldamento. 19.50 Mancano dieci minuti all’inizio del match! 19.49 Quella di Graziani è l’ultima squadra italiana che questa settimana ha fatto il suo esordio stagionale in Champions League, visto che Milano, Conegliano e Novara hanno vinto le loro partite. 🔗 Leggi su Oasport.it

