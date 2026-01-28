LIVE Alba Blaj-Scandicci 0-1 Champions League volley femminile 2026 in DIRETTA | le toscane vincono 19-25 il primo parziale ottimo approccio di Nwakalor!
Questa sera le ragazze di Scandicci vincono il primo set contro Alba Blaj nella partita di Champions League di volley femminile. Dopo un buon inizio, con Nwakalor che si fa notare, le toscane riescono a chiudere il parziale 19-25. La partita continua con grande intensità, mentre Franklin apre il secondo set con una diagonale potente. Gli appassionati sono incollati alla diretta per seguire ogni punto.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 1-1 Trcol trova il primo tempo. 0-1 Franklin apre il secondo set con una grandissima diagonale. 19-25 PRIMO SET A SCANDICCI! Altro muro di Nwakalor, con il primo parziale che termina qui! 19-24 Il recupero delle rumene esce. Gaspari costretto al primo time-out del suo match. 19-23 Altro errore in attacco di Franklin che non trova il campo, e non di poco, con la parallela. 18-23 Secondo muro di fila per la centrale croata, su Ruddins. 17-23 Trcol trova il muro vincente dopo un’azione confusa. 16-23 La statunitense rimedia all’errore con il mani out. 16-22 Esce la diagonale di Franklin. 🔗 Leggi su Oasport.it
