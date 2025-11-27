LIVE Scandicci-Alba Blaj 3-0 Champions League volley femminile 2026 in DIRETTA | le toscane dominano il primo match europeo grandissimo match di Nwakalor!
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21.22 Le toscane di Gaspari torneranno in campo il 30 novembre alle 17.00 per affrontare la trasferta di Macerata. Termina qui questa cronaca testuale in Diretta Live con la vittoria per 3-0 di Scandicci contro l’Alba Blaj. Grazie mille per averci seguito, buon proseguimento di serata. 21.20 Scandicci ha vinto una partita tutto sommato dominata, con solo il secondo set che è stato messo in discussione da un’ottima reazione delle rumene che però sono state costrette ad arrendersi alle vice campionesse d’Europa. 25-14 FINISCE QUI!! SCANDICCI NON SBAGLIA LA PRIMA IN CHAMPIONS LEAGUE!! Il primo tempo di Graziani risolve un match che le toscane hanno meritato di vincere! 24-14 Non trova il campo con la parallela Franklin, altri dieci match point per le toscane. 🔗 Leggi su Oasport.it
