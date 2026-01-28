LIVE Alba Blaj-Scandicci 0-0 Champions League volley femminile 2026 in DIRETTA | ottimo inizio delle campionesse del Mondo 1-4

Questa sera, le campionesse del Mondo Scandicci scendono in campo contro Alba Blaj nella prima partita della Champions League femminile 2026. La partita è iniziata con ritmo e intensità, ma al momento il punteggio segna 0-0. Le italiane mostrano sicurezza e voglia di vincere, mentre le romene si fanno valere con un buon ritmo in difesa. I primi scambi sono stati combattuti, e i tifosi sperano in un match emozionante fino alla fine.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 1-5 Palleggio ad una mano per Krenicky che commette invasione. Subito time-out per l'Alba Blaj. 1-4 Ancora un muro vincente per Nwakalor. 1-3 Ruddins si iscrive al match con una parallela piazzata in posto sei. 1-2 Esce il servizio di Trcol. 1-1 Mani fuori di Felix Costa. 0-1 Muro vincente di Nwakalor. INIZIA IL MATCH 16.59 Scandicci in campo con Skinner, Ruddins, Nwakalor, Bechis, Franklin, Graziani e Castillo come libero. 16.57 Squadre in campo, mentre è in ascolto l'inno della Champions League. 16.55 Possibile che Marco Gaspari, coach di Scandicci, possa optare per un piccolo turnover visto il livello dell'avversaria?

