LIVE Alba Blaj-Scandicci Champions League volley femminile 2026 in DIRETTA | manca poco all’inizio del match europeo delle toscane

Questa sera si gioca il match di Champions League di volley femminile tra Alba Blaj e Scandicci. Le toscane sono pronte a scendere in campo e i tifosi aspettano con ansia l’inizio dell’incontro, che sta per partire. La partita si svolge in Romania e promette grandi emozioni. Restate sintonizzati per tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.40 Buon pomeriggio amici di OA Sport, sta per iniziare il match di Scandicci contro l'Alba Blaj. Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live del match tra l' Alba Blaj e la Savino del Bene Scandicci, valido per la quinta giornata della fase a gironi della Champions League volley femminile, con la squadra italiana che si è messa all'inseguimento di Istanbul al primo posto a tre lunghezze di distanza. Scandicci, nel suo percorso europeo, ha conquistato tre vittorie e una sconfitta: dopo i successi all'andata contro l' Alba Blaj per 3-0 e contro le francesi del Le Cannet per 1-3, è arrivata la sconfitta interna per 1-3 contro le rivali dell' Istanbul, per poi ricominciare il girone di ritorno con la vittoria contro le già citate transalpine per 3-0. «Ci lasciamo alle spalle il weekend delle Finali di Coppa Italia – ha dichiarato coach Gaspari – ed è il momento di concentrarci nuovamente sulla Champions League. La partita con l'Alba Blaj è cruciale per blindare il secondo posto. Dobbiamo essere il più eff

