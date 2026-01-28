L' Itet Carnaro Marconi Flacco Belluzzi presenta i due percorsi quadriennali della fliera 4+ 2

L’Itet Carnaro Marconi Flacco Belluzzi annuncia che il 1 febbraio si terrà l’Open Day, durante il quale saranno presentati i due percorsi quadriennali della fliera 4+2. La scuola mostra le sue proposte per l’indirizzo Amministrazione Finanza e Marketing, con un’attenzione particolare alla sua articolazione Sia.

Il percorso del settore Economico, Sistemi Informativi Aziendali, è volto al conseguimento delle competenze del profilo del Supply Chain Manager di un’azienda. Il Supply Chain Manager si distingue per la capacità di pianificare, ottimizzare e gestire l’intera catena di approvvigionamento, monitorando flussi informativi, materiali e finanziari. In un’epoca caratterizzata da interconnessione globale e crescente complessità logistica, questo professionista utilizza strumenti tecnologici avanzati, quali piattaforme digitali per la gestione integrata della supply chain, big data analytics, Internet of Things e intelligenza artificiale.🔗 Leggi su Brindisireport.it

Approfondimenti su Itet Carnaro Marconi Flacco Belluzzi

L’ITET “Carnaro-Marconi-Flacco-Belluzzi” di Brindisi ospiterà il Collegio dei geometri di Brindisi durante l’open day del 14 dicembre, presso la biblioteca della sede del Flacco.

Con l’approvazione dei decreti degli Uffici Scolastici Regionali, sono stati autorizzati 532 nuovi percorsi quadriennali nella filiera tecnologico-professionale per l’Anno Scolastico 20262027.

Ultime notizie su Itet Carnaro Marconi Flacco Belluzzi

Giovani, università e AI: il futuro del lavoro in discussione al CarnaroL'istituto di Brindisi organizza un convegno sul rapporto tra nuove generazioni e intelligenza artificiale. Esperti del settore e testimonianze dirette per esplorare le nuove competenze richieste dal ... brindisireport.it

Gli appuntamenti dedicati all’orientamento continuano: domenica 18 gennaio 2026, dalle 16 alle 19, l’ITET Carnaro Marconi Flacco Belluzzi apre le sue porte per un incontro pomeridiano. Un’occasione per scoprire ambienti, conoscere i percorsi formativi e di - facebook.com facebook