L' Itet Carnaro Marconi Flacco Belluzzi presenta i due percorsi quadriennali della fliera 4+ 2
L’Itet Carnaro Marconi Flacco Belluzzi annuncia che il 1 febbraio si terrà l’Open Day, durante il quale saranno presentati i due percorsi quadriennali della fliera 4+2. La scuola mostra le sue proposte per l’indirizzo Amministrazione Finanza e Marketing, con un’attenzione particolare alla sua articolazione Sia.
Il percorso del settore Economico, Sistemi Informativi Aziendali, è volto al conseguimento delle competenze del profilo del Supply Chain Manager di un’azienda. Il Supply Chain Manager si distingue per la capacità di pianificare, ottimizzare e gestire l’intera catena di approvvigionamento, monitorando flussi informativi, materiali e finanziari. In un’epoca caratterizzata da interconnessione globale e crescente complessità logistica, questo professionista utilizza strumenti tecnologici avanzati, quali piattaforme digitali per la gestione integrata della supply chain, big data analytics, Internet of Things e intelligenza artificiale.🔗 Leggi su Brindisireport.it
