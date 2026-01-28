Lita fuori dal negozio gli spacca la faccia con una testata davanti a passanti e bambini

Una lite tra due uomini in strada a Brescia si trasforma in violenza. Mentre passanti e bambini osservano, uno dei due colpisce l’altro con una testata, lasciandolo a terra. L’episodio si è verificato in pieno giorno in via Violino, creando scompiglio tra i presenti. La scena è stata ripresa e ha suscitato molta preoccupazione tra i residenti.

Lite per vecchi lavori non pagati degenera in violenza: la vittima è finita in ospedale con fratture al volto. Arrestato 48enne. Scatta anche il Daspo urbano per due anni Violenza in strada, in pieno giorno e sotto gli occhi dei passanti. È quanto accaduto nei giorni scorsi in via Violino, a Brescia, dove una discussione tra due uomini è degenerata in una brutale aggressione culminata con una violenta testata al volto. L’allarme è scattato con una chiamata al 112, quando un residente della zona ha segnalato alla centrale operativa della Questura una lite in corso all’esterno di un esercizio commerciale.🔗 Leggi su Bresciatoday.it

Approfondimenti su Via Violino

Un incidente violento si è verificato a Romano di Lombardia, dove un giovane di 23 anni ha aggredito un coetaneo per una sedia al bar, rompendo un bicchiere di vetro in faccia alla vittima.

Martedì sera ad Adro, due uomini sono stati fermati e denunciati dai carabinieri per furto aggravato in un negozio.

Ultime notizie su Via Violino

