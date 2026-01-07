Furto in negozio ladri inseguiti e fermati dal titolare con l' aiuto dei passanti
Martedì sera ad Adro, due uomini sono stati fermati e denunciati dai carabinieri per furto aggravato in un negozio. I ladri, approfittando dell’oscurità, hanno tentato di fuggire con la merce, ma sono stati inseguiti e fermati dal titolare, con l’aiuto di alcuni passanti. L’intervento tempestivo ha impedito loro di portare a termine il furto, contribuendo a garantire la sicurezza del territorio.
Pensavano di farla franca, approfittando del buio, ma il loro piano è durato solo pochi minuti. È successo martedì sera ad Adro, dove due uomini di 55 e 48 anni sono stati fermati e denunciati dai carabinieri per furto aggravato in concorso, dopo un tentativo di razzia all’interno di un negozio. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it
