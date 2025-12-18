Litiga con uno studente per una sedia libera al bar e gli spacca un bicchiere in faccia | 23enne arrestato

Un incidente violento si è verificato a Romano di Lombardia, dove un giovane di 23 anni ha aggredito un coetaneo per una sedia al bar, rompendo un bicchiere di vetro in faccia alla vittima. La scena, sfuggita al controllo, ha portato all'arresto dell'aggressore, lasciando la comunità scioccata davanti a un gesto così eccessivo.

