L’intervento di Fiano | Investire nella scuola per sradicare le falsità

A Bologna, il deputato Fiano ha commentato con soddisfazione le parole di Giorgia Meloni sulla scuola. Dopo quasi un secolo, l’esponente di fronte alla Camera ha finalmente riconosciuto l’importanza di investire nell’istruzione per combattere le false informazioni. Meloni ha detto qualcosa di semplice ma significativo, e Fiano sottolinea come sia un passo avanti. Ora si aspetta che queste parole si traducano in azioni concrete.

Bologna, 27 gennaio 2026 - “Ci sono voluti 80 anni, ma Giorgia Meloni ha detto una frase importante e vera di cui oggi le va dato merito. Si poteva dire un po’ prima, avrebbe forse prevenuto certi pensieri ma comunque l’ha detta e credo che sarà una frase utile”. Emanuele Fiano, ex parlamentare Pd, ha commentato così le parole della premier sulla complicità del fascismo nella Shoah. Una presa di posizione che Fiano ha analizzato a Bologna, durante la presentazione del suo libro Sempre con me. Le lezioni della Shoah, in cui tiene insieme i ricordi delle persone a lui più care, da suo padre Nedo, sopravvissuto al campo di concentramento di Buchenwald, fino a Liliana Segre, da Primo Levi a Sami Modiano, e, insieme a loro, i gesti e le confessioni degli assassini, consegnando una potente riflessione su ciò che è accaduto, sull’eredità della più grande tragedia del Novecento e sul senso che essa ha per noi che viviamo tempi diversi e lontani. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

