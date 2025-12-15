Giornata nazionale contro la violenza a scuola Giannelli | Urgente investire nella prevenzione e garantire tutela giuridica chiara ed efficace per chi opera negli istituti

Zazoom 15 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In occasione della Giornata nazionale contro la violenza a scuola, Antonello Giannelli, presidente dell'Associazione nazionale presidi, sottolinea l'importanza di investire nella prevenzione e di garantire una tutela giuridica chiara ed efficace per il personale scolastico. L'evento mira a sensibilizzare e promuovere interventi concreti per contrastare la violenza negli ambienti educativi.

Immagine generica

Il presidente dell'Associazione nazionale presidi Antonello Giannelli è intervenuto in occasione della Giornata nazionale di educazione e prevenzione contro la violenza nei confronti del personale scolastico celebrata oggi. L'articolo . Orizzontescuola.it

Giornata mondiale della violenza contro i bambini PARODIA

Video Giornata mondiale della violenza contro i bambini PARODIA

giornata nazionale contro violenzaContro la violenza sul personale scolastico la Giornata nazionale per educare e proteggere - Lunedì 15 Dicembre ricorre la Giornata nazionale di educazione e prevenzione contro la violenza nei confronti del ... resegoneonline.it

giornata nazionale contro violenzaGiornata contro la violenza sul personale scolastico 15 dicembre, Valditara: “Restituire autorevolezza ai docenti” - Oggi, 15 dicembre, ricorre la Giornata nazionale di educazione e prevenzione contro la violenza nei confronti del personale scolastico, come è stato istituito da marzo 2024. tecnicadellascuola.it