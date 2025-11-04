E Fiano sia l' esperienza che celebra il Fiano di Avellino DOCG
Dopo il successo della verticale del Taurasi DOCG, Vitigni Irpini torna con un evento imperdibile "E Fiano Sia" che pone l'accento sulla longevità, la freschezza e l’eleganza del Fiano di Avellino DOCG. L'esperienza si terrà Mercoledì 12 Novembre 2025, alle ore 20:30, presso il Dwine di Avellino. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
