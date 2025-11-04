E Fiano sia l' esperienza che celebra il Fiano di Avellino DOCG

Avellinotoday.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo il successo della verticale del Taurasi DOCG, Vitigni Irpini torna con un evento imperdibile "E Fiano Sia" che pone l'accento sulla longevità, la freschezza e l’eleganza del Fiano di Avellino DOCG. L'esperienza si terrà Mercoledì 12 Novembre 2025, alle ore 20:30, presso il Dwine di Avellino. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Immagine generica

Argomenti simili trattati di recente

Cerca Video su questo argomento: Fiano Sia Esperienza Celebra