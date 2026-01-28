L’Inter ha dato il via libera alla trattativa per Diaby. Il club sta trattando con l’Al Ittihad, che lo ha già pagato 65 milioni quest’anno. Ora si lavora su un’ipotesi di prestito oneroso con diritto di riscatto a 35 milioni. La trattativa è in pieno movimento, mentre l’ala maliana classe 1999 cerca una nuova sfida in Italia.

L’Inter tenta il colpo a sorpresa: dopo il no per Ndoye e nell’incertezza su Perisic, la coppia Marotta-Ausilio ha virato con decisione su Moussa Diaby, ala francese classe 1999 che gioca nella Saudi League con l’Al Ittihad, la squadra allenata dall’ex milanista Sergio Conceiçao. I dirigenti hanno già strappato il sì del calciatore, nato a Parigi ma di origine maliana, che ha un passato anche in Italia con la maglia del Crotone e vanta 11 presenze nella nazionale francese. I sauditi lo hanno comprato nel 2024 dall’Aston Villa per 65 milioni. Per il momento manca l’ok della controparte all’idea del prestito oneroso con diritto di riscatto a 35. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - L'Inter ha l'ok di Diaby, trattativa in corso con l'Al Ittiad

L'Inter ha iniziato a muoversi concretamente sul mercato.

Sul calciomercato dell'Inter si susseguono diverse trattative, tra cui quella che coinvolge Dusan Vlahovic della Juventus.

