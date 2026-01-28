L’infortunio contro Djokovic e i precedenti | cos’è successo a Musetti

L’Italia sperava in una vittoria storica, ma il sogno si è fermato presto. Musetti, che aveva dominato i primi due set contro Djokovic, ha subito un infortunio che ha interrotto la partita e messo fine alle sue speranze di battere il campione serbo. La tensione era alta, e in pochi minuti tutto è cambiato.

Il dominio su un 24 volte campione Slam per due set, poi l'imprevisto che infrange il sogno di tutti gli italiani. Lorenzo Musetti, autore di una delle migliori prestazioni in carriera, si è dovuto ritirare ai quarti degli Australian Open 2026 quando era avanti 2-0 su Novak Djokovic, fino ad allora in balia dei suoi colpi, un misto di eleganza e potenza. «Ero sulla via di casa», ha dichiarato il fuoriclasse serbo, 10 volte vincitore a Melbourne. «Oggi il migliore in campo è stato lui, io sono stato solo molto fortunato». A fermare Musetti è un nuovo problema all'anca, che all'inizio del terzo parziale gli ha completamente impedito di correre, costringendolo ad alzare bandiera bianca sul punteggio di 1-3 per Djokovic.

