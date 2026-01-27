Musetti-Djokovic | orario precedenti e dove vederla in tv

L'incontro tra Lorenzo Musetti e Novak Djokovic agli Australian Open 2026 si terrà tra il 27 e il 28 gennaio, nei quarti di finale dello Slam di Melbourne. La partita sarà trasmessa in diretta TV e streaming, offrendo un’occasione per seguire da vicino uno degli incontri più attesi del torneo. Qui troverai tutte le informazioni su orario, precedenti e modalità di visione dell’evento.

(Adnkronos) – Torna in campo Lorenzo Musetti agli Australian Open 2026. Nella notte tra oggi, martedì 27, e domani, mercoledì 28 gennaio, sfida Novak Djokovic – in diretta tv e streaming – nei quarti di finale dello Slam di Melbourne. Musetti arriva all'appuntamento con il fuoriclasse serbo dopo aver eliminato, nei turni precedenti, Raphael Collignon, Lorenzo Sonego, Tomas Machac e Taylor Fritz agli ottavi. Djokovic invece ha battuto Martinez, Maestrelli, Van de Zandschulp, raggiungendo i quarti grazie al ritiro di Mensik. La sfida tra Musetti e Djokovic è in programma mercoledì 28 gennaio alle 4.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Il primo turno degli Australian Open 2026 vedrà Novak Djokovic affrontare Pedro Martinez, numero 71 del mondo, lunedì 19 gennaio.

