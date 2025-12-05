Le famiglie italiane sono più povere di quindici anni fa | ci hanno guadagnato pochi super ricchi

La ricchezza reale delle famiglie italiane, dal 2011, è scesa dell'8,5%. Ma la parte più ricca della popolazione ha visto il suo patrimonio crescere. Lo dice il nuovo rapporto Censis, che guarda anche al boom dell'occupazione: ormai riguarda solo gli over 50 e, come dice l'Istat, gli stipendi reali sono ancora più bassi rispetto a quattro anni fa. 🔗 Leggi su Fanpage.it

