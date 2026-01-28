Alla fine del 2024, la ricchezza netta delle famiglie italiane si attesta a circa 11.732 miliardi di euro, con un calo del 5% rispetto al 2021. La crescita dei prezzi e l’inflazione hanno colpito duramente i risparmi delle famiglie, che hanno visto ridursi il loro patrimonio. In due anni, la perdita si fa sentire e mette in discussione la solidità economica di molte famiglie nel paese.

Alla fine del 2024 la ricchezza netta delle famiglie italiane è stata pari a 11.732 miliardi di euro. Rispetto al 2023 è aumentata del 2,8% a prezzi correnti ma, valutata a prezzi costanti, è ancora inferiore di oltre il 5% rispetto al 2021 per effetto della forte inflazione nel 2022. Lo rileva l’Istat. L’aumento delle attività non finanziarie nel 2024 rispetto all’anno precedente (+1,9% a prezzi correnti) è stato trainato dalla componente delle abitazioni, cresciuta in misura significativa per il terzo anno consecutivo. Il valore delle attività finanziarie è aumentato del 3,6%. Il valore delle attività finanziarie, scrive l’Istat, è aumentato del 3,6%, principalmente per effetto dell’andamento positivo dei prezzi delle quote di fondi comuni, dei titoli e delle riserve assicurative. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - La ricchezza delle famiglie perde il 5% sul 2021 per effetto dell’inflazione

Approfondimenti su famiglie italiane

Alla fine del 2024, le famiglie italiane possiedono 11.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su famiglie italiane

Argomenti discussi: Il 5% delle famiglie d’Italia si prende il 91% della ricchezza del nostro Paese: lo studio Oxfam; Wall Street Italia - La ricchezza finanziaria delle famiglie accelera nel 2025: più investimenti, meno liquidità ferma - Unimpresa; La ricchezza netta delle famiglie slovacche cresce, ma aumentano le disuguaglianze; Italia, il Paese delle fortune invertite: in 15 anni il 91% della ricchezza prodotta è finita ai più facoltosi, alla classe media le briciole.

Istat: la ricchezza delle famiglie perde il 5% sul 2021 per effetto dell’inflazioneAlla fine del 2024 la ricchezza netta delle famiglie italiane è stata pari a 11.732 miliardi di euro. Rispetto al 2023 è aumentata del 2,8% a prezzi correnti ma, valutata a prezzi costanti, è ancora i ... ilsole24ore.com

La ricchezza delle famiglie perde il 5% sul 2021 per effetto dell'inflazioneAlla fine del 2024 la ricchezza netta delle famiglie italiane è stata pari a 11.732 miliardi di euro. A gennaio sale fiducia sia per consumatori che per imprese (ANSA) ... ansa.it

#Unimpresa su #WallStreetItalia - La ricchezza finanziaria delle famiglie accelera nel 2025: più investimenti, meno liquidità ferma #ricchezza #risparmio #famiglie #imprese #investimenti #liquidità x.com

In Italia il 91% della nuova ricchezza è andato al 5% di famiglie già più ricco: le politiche di Governo premiano i territori e gruppi già in condizioni di vantaggio. - facebook.com facebook