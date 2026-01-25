Enrica Bonaccorti è tornata a condividere il suo percorso di salute durante la puntata di “Verissimo” del 25 gennaio. Dopo aver affrontato vari trattamenti, ha comunicato che il tumore al pancreas non si è ridotto e ha ripreso la chemioterapia. La sua testimonianza offre un’ulteriore testimonianza sulla complessità delle treatment oncologici e sulla sua determinazione nel fronteggiare questa sfida.

Enrica Bonaccorti è tornata, oggi domenica 25 gennaio, negli studi di “ Verissimo” per aggiornare sulle sue condizioni di salute. Silvia Toffanin ha accolto con grande affetto l’attrice e scrittrice chiedendole subito novità. “Va così, così”, ha esordito Bonaccorti. Il risultato degli ultimi esami hanno evidenziato che il tumore al pancreas non si è ridotto. La conduttrice ha scoperto la malattia nell’estate del 2025. A Natale ha completato i primi cicli di chemioterapia e radioterapia. Sebbene il tumore sia stato inizialmente dichiarato non operabile poiché non regredito con le cure, Bonaccorti aveva spiegato trovarsi “in un limbo” per conoscere gli esiti degli ultimi accertamenti e della Tac. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Ho fatto gli esami e il tumore al pancreas non si è ridotto. Speravo andasse meglio, invece ho ripreso a fare la chemioterapia”: così Enrica Bonaccorti

“La chemioterapia non ha funzionato granché ma ho fatto molta radioterapia. Non ho moltissime speranze ma non sono disperata”: Enrica Bonaccorti parla del cancro al pancreasEnrica Bonaccorti condivide apertamente la sua esperienza con il cancro al pancreas, raccontando le sfide affrontate e la determinazione che la accompagna.

Enrica Bonaccorti e il tumore al pancreas: «Non c'è speranza». La figlia Verdiana rivela: «All'inizio non le ho detto della malattia»Enrica Bonaccorti e sua figlia Verdiana condividono pubblicamente la lotta contro il tumore al pancreas dell'attrice, rivelando le difficoltà e le emozioni vissute.

Il tumore al pancreas ha un’arma segreta…

