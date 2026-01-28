L' Ice a Milano per le Olimpiadi la manifestazione | Non li vogliamo in città

La protesta si è svolta sabato pomeriggio in centro a Milano. Centinaia di persone si sono radunate per dire no alla presenza degli agenti Ice in città, considerandola un rischio per la sicurezza. La manifestazione, iniziata alle 14, ha attirato molti cittadini che hanno esposto cartelli e urlato slogan contro il possibile arrivo delle forze di polizia statunitensi. I partecipanti chiedono che Milano non diventi un campo di battaglia per questioni internazionali. La piazza si è riempita di bandiere e striscioni, creando un clima di forte contestazione.

