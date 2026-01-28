L' Ice a Milano per le Olimpiadi la manifestazione | Non li vogliamo in città
La protesta si è svolta sabato pomeriggio in centro a Milano. Centinaia di persone si sono radunate per dire no alla presenza degli agenti Ice in città, considerandola un rischio per la sicurezza. La manifestazione, iniziata alle 14, ha attirato molti cittadini che hanno esposto cartelli e urlato slogan contro il possibile arrivo delle forze di polizia statunitensi. I partecipanti chiedono che Milano non diventi un campo di battaglia per questioni internazionali. La piazza si è riempita di bandiere e striscioni, creando un clima di forte contestazione.
Tutto il centrosinistra sarà in piazza il 31 gennaio con i fischietti, simbolo delle proteste negli Stati Uniti contro l'agenzia anti immigrazione “Agenti Ice a Milano? No grazie”. È lo slogan della manifestazione indetta a Milano, sabato 31 gennaio alle 14.30 in piazza XXV Aprile, per contestare la presenza di agenti dell'Ice in Italia per le Olimpiadi, smentita e infine confermata martedì dal ministro dell'Interno Matteo Piantedosi. Gli agenti dovrebbero occuparsi della sicurezza della delegazione statunitense restando all'interno del consolato Usa a Milano. La presenza degli agenti dell'Ice è stata subito contestata da tutte le forze politiche di centrosinistra.🔗 Leggi su Milanotoday.it
