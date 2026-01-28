Liberty Lines il Tribunale del Riesame dispone il reintegro in azienda di tutti i dirigenti

Il Tribunale del Riesame di Palermo ha deciso di revocare le misure interdittive contro Liberty Lines. Tutti i dirigenti che erano stati sospesi tornano ora a lavorare normalmente. La decisione arriva dopo che la Procura di Trapani aveva chiesto di mantenerle in vigore.

Lo rende noto la compagnia di navigazione della famiglia Morace, secondo cui "le misure adottate in via preliminare si sono rivelate sproporzionate rispetto ai fatti contestati" Il Tribunale del Riesame di Palermo ha revocato anche le ultime misure interdittive ai danni della Liberty Lines, richieste dalla Procura di Trapani, disponendo il reintegro di tutti i direttori dell'azienda. Lo rende noto la compagnia di navigazione. Il provvedimento arriva dopo il dissequestro dell'intera compagnia di navigazione e dopo la revoca delle misure restrittive disposte dal gip di Trapani nell'ambito della maxi inchiesta che ha coinvolto la società dell'armatore Morace.🔗 Leggi su Palermotoday.it

