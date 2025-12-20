Inchiesta Liberty lines | il Riesame annulla 6 delle 7 misure cautelari

Il Tribunale del riesame di Palermo ha annullato sei delle sette misure cautelari personali disposte nell’ambito dell’inchiesta che ha portato al sequestro della compagnia di navigazione Liberty Lines. Sono stati revocati i divieti di dimora a Trapani e Milazzo e di esercizio dell’impresa per Marco Dalla Vecchia, dirigente operativo, Giancarlo Licari, comandante d’armamento, Alessandro Forino. 🔗 Leggi su Feedpress.me

