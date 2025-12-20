Inchiesta Liberty lines | il Riesame annulla 6 delle 7 misure cautelari

20 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Tribunale del riesame di Palermo ha annullato sei delle sette misure cautelari personali disposte nell’ambito dell’inchiesta che ha portato al sequestro della compagnia di navigazione Liberty Lines. Sono stati revocati i divieti di dimora a Trapani e Milazzo e di esercizio dell’impresa per Marco Dalla Vecchia, dirigente operativo, Giancarlo Licari, comandante d’armamento, Alessandro Forino. 🔗 Leggi su Feedpress.me

inchiesta liberty lines il riesame annulla 6 delle 7 misure cautelari

© Feedpress.me - Inchiesta Liberty lines: il Riesame annulla 6 delle 7 misure cautelari

Leggi anche: VIDEO | Liberty Lines, misure cautelari e sequestro da 184 milioni: indagine per truffa e corruzione

Leggi anche: Liberty Lines, nuova inchiesta e sequestro di quote societarie

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Liberty Lines, il Riesame annulla le misure cautelari coercitive; Liberty Lines, il Riesame annulla le misure cautelari coercitive; Liberty Lines: al Riesame si smonta l’inchiesta, niente misura cautelare per 6 su 7; Le avarie celate alla Liberty Lines: misure annullate a 6 indagati.

inchiesta liberty lines riesameInchiesta Liberty Lines: il Riesame annulla 6 delle 7 misure cautelari - Nell’inchiesta sono ipotizzati, a vari titolo, la frode, la truffa, la corruzione e l’attentato alla sicurezza dei trasporti ... msn.com

inchiesta liberty lines riesameIl Tribunale del Riesame annulla misure a sei degli indagati della maxi inchiesta Liberty Lines - Trapani – Annullate dal tribunale del Riesame di Palermo a cui erano stati presentati i ricorsi dei legali degli indagati coinvolti nella maxi inchiesta che ha investito nelle scorse settimane la comp ... trapanioggi.it

inchiesta liberty lines riesameLiberty Lines: al Riesame si smonta l’inchiesta, niente misura cautelare per 6 su 7 - Solo tra 45 giorni si conosceranno le motivazioni delle pronunce del Tribunale del Riesame di Palermo per le quali sono state annullate sei delle sette misure cautelari personali disposte dal gip, giu ... lasicilia.it

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.