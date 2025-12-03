Divieto di dimora per 7 dirigenti della Liberty Lines confermato il sequestro della società

Palermotoday.it | 3 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Scatta l'ordinanza del gip in relazione all'inchiesta della Procura di Trapani sulla Liberty Lines, compagnia di navigazione che effettua per conto dello Stato e della Regione i collegamenti veloci con le isole minori. La guardia di finanza ha eseguito il provvedimento a carico di sette dirigenti. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

