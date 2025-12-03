Divieto di dimora per 7 dirigenti della Liberty Lines confermato il sequestro della società

Scatta l'ordinanza del gip in relazione all'inchiesta della Procura di Trapani sulla Liberty Lines, compagnia di navigazione che effettua per conto dello Stato e della Regione i collegamenti veloci con le isole minori. La guardia di finanza ha eseguito il provvedimento a carico di sette dirigenti. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

