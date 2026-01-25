Levante si prepara a Sanremo con il brano «Sei tu». In un’intervista ad Adnkronos, ha espresso chiaramente la sua posizione sull’Eurovision, affermando che, se vincesse, non parteciperebbe a causa delle problematiche attuali del Paese, tra drammi e conflitti in atto. La cantante sottolinea l’importanza di mantenere una posizione di rispetto e consapevolezza rispetto alle vicende nazionali e internazionali.

Sanremo 2026 porterà per la terza volta sul teatro dell'Ariston la musicista. Quest'anno è in gara con il brano Sei tu, che descrive come un «allegro chirurgo delle emozioni». E spiega: «Io mi sono sempre lanciata nei sentimenti. Sei Tu è un gioco di parole: è un “sei tu” rivolto a qualcuno, ma anche un modo per dire “non sono io, sto parlando di qualcun altro”. Voglio proprio prendermi il tempo di cantare il brano serenamente, senza fare la “pazza”. Sarò una Levante più composta». Un brano che, racconta l'artista, anticipa in qualche modo le atmosfere del nuovo album Dell'amore, il fallimento e altri passi di danza, che uscirà dopo il Festival. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Levante si prepara a Sanremo e sull'Eurovision non ha dubbi: «Se vincessi non andrei. C'è di mezzo un Paese che negli ultimi tempi ha creato drammi giganteschi e un genocidio in atto, non si può fare finta di niente»

Argomenti discussi: Levante si prepara a Sanremo 2026: Non è tempo di impressionare, ma di raccontare storie; Levante, il ritorno come rinascita: Se mi togli il palco soffro, se mi togli la penna muoio; LEVANTE a Sanremo con Sei tu: un ritorno in punta di piedi tra fragilità, amore e nuove traiettorie sonore

