Levante sull’Eurovision | Se vincessi Sanremo non andrei La protesta contro la partecipazione di Israele | Non si può far finta di niente

Levante commenta la sua posizione sull’Eurovision, dichiarando che, se vincesse Sanremo, non parteciperebbe all’Eurovision, esprimendo una protesta contro la partecipazione di Israele. La cantante sottolinea l’importanza di affrontare temi delicati senza ignorarli, evidenziando come certe scelte non possano essere considerate neutre. Con il suo ritorno a Sanremo, Levante mira a rinnovare il ricordo della manifestazione, mantenendo un approccio sobrio e rispettoso.

Levante torna sul palco di Sanremo con l’obiettivo di riscrivere l’ultimo ricordo legato alla kermesse. Dopo un’edizione vissuta in un periodo difficile, segnato dal post-partum, la cantautrice siciliana racconta all’ Adnkronos il suo nuovo brano in gara, Sei Tu, e un progetto discografico che esplora i fallimenti amorosi. Ma non manca una presa di posizione netta e coraggiosa riguardo all’ Eurovision: « Se vincessi non andrei ». Il motivo? La presenza di Israele tra i partecipanti: «È una manifestazione molto più politicizzata di quanto si pensi e, siccome di mezzo c’è un Paese che negli ultimi tempi ha creato drammi giganteschi e un genocidio in atto, non si può fare finta di niente.🔗 Leggi su Open.online

Levante parla di Sanremo: «Se vincessi il Festival non parteciperei all’Eurovision»A meno di un mese dall’inizio del Festival di Sanremo, Levante ha dichiarato che, in caso di vittoria, non avrebbe intenzione di partecipare all’Eurovision Song Contest di Vienna.

Levante, la scelta forte sull’Eurovision: ‘Se vinco Sanremo non partecipo’Levante torna all’Ariston per la terza volta, dopo le partecipazioni del 2020 e del 2023.

Levante: Se dovessi vincere Sanremo 2026 non parteciperei all’Eurovision, c’è Israele e un genocidio in atto, sui social arrivano agghiaccianti commenti d’odioLevante è stata intervistata dal Corriere della Sera in merito alla sua prossima esperienza al Festival di Sanremo 2026 con il brano Sei tu che ha definitivo scherzosamente: Un Allegro Chirurgo ... gay.it

Levante: Se vinco Sanremo rifiuto Eurovision per Israele: non mi sentirei a mio agioLevante torna a Sanremo 2026 con Sei tu, una ballata che racconta le sensazioni ... msn.com

