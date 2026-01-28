Giorgia Meloni ha deciso di portare subito la legge

La prima idea di Giorgia Meloni era di affidare la svolta sulla legittima difesa al disegno di legge del «pacchetto sicurezza» destinato inevitabilmente ad affrontare i tempi lunghi dei dibattiti parlamentari. Ma di fronte a episodi continui di uomini delle forze dell'ordine finiti sotto inchiesta per avere fatto uso delle armi in servizio la premier Meloni si è convinta della necessità di un intervento urgente per la loro tutela. Così nei giorni scorsi, secondo quanto risulta al Giornale, è stata avviato un dialogo con la Presidenza della Repubblica per verificare la possibilità di un intervento immediato: per capire, cioè, se anche Sergio Mattarella sia convinto che esistano i presupposti d'urgenza per emanare un decreto legge, che con la firma del capo dello Stato entrerebbe subito in vigore in attesa della conversione parlamentare. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Legge "salva agenti": il pressing sul Quirinale

È stata approvata la legge salva agenti, che prevede una tutela processuale più ampia per le forze di polizia.

Il Governo si prepara a presentare il nuovo Pacchetto Sicurezza, una riforma che mira a migliorare l’efficienza nei rimpatri, rafforzare le misure contro la criminalità urbana e tutelare le Forze dell’Ordine.

