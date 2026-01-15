È stata approvata la legge salva agenti, che prevede una tutela processuale più ampia per le forze di polizia. La norma introduce l’estensione della legittima difesa, al fine di prevenire l’iscrizione automatica nel registro degli indagati in situazioni di intervento. Questa modifica mira a garantire maggiore protezione a chi opera nell’ambito delle forze dell’ordine, rispettando al contempo le procedure legali vigenti.

Tutela processuale per le forze di polizia con estensione della legittima difesa per evitare l’iscrizione automatica nel registro degli indagati. Zone rosse permanenti. Stretta sui ricongiungimenti. Espulsioni più veloci limitando la discrezionalità dei magistrati. In arrivo uno scudo processuale per gli agenti e regole anti maranza: è quanto previsto dalle circa 60 norme su ordine pubblico e immigrazione che costituiranno il nuovo decreto sicurezza allo studio del governo. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Arriva la legge salva agenti

Leggi anche: Manovra 2026, in diretta l’esame al Senato: arriva la misura salva-imprenditori. Giorgetti: “Legge di austerità? No è prudente”

Leggi anche: Traffico di influenze, la Consulta “salva” la legge Nordio. Ma accusa: “Fatti gravi non più puniti, serve la legge sulle lobby”

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Arriva la legge salva agenti; GIANPIERO ZINZI (LEGA): “IN CAMPANIA IN ARRIVO 241 NUOVI AGENTI DI POLIZIA”; Crans, 34 ragazzi morti sulle scale. E spunta la legge salva-Comune; LEGGE ELETTORALE, LA PROPOSTA DI MARAIO (PSI): “DIAMO MANDATO A GRUPPO DI COSTITUZIONALISTI”.

Arrestato il sospettato di incidente stradale

️ Alla Camera Usa arriva un disegno di legge per dare il via libera all’annessione della Groenlandia che però, attraverso i suoi leader, fa sapere di preferire restare danese Leggi l'articolo #Danimarca facebook

Arriva alla Camera il disegno di legge di Fratelli d’Italia che apre un fronte immediato di polemica. #condominio x.com