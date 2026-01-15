Il Governo si prepara a presentare il nuovo Pacchetto Sicurezza, una riforma che mira a migliorare l’efficienza nei rimpatri, rafforzare le misure contro la criminalità urbana e tutelare le Forze dell’Ordine. La proposta include anche interventi per limitare le attività delle ONG e garantire una gestione più efficace delle questioni legate alla sicurezza. La manovra rappresenta un passo importante nell’ambito delle politiche di sicurezza del Paese.

Che il tema sicurezza fosse una delle priorità del governo è cosa arcinota. L'ulteriore prova è il nuovo Pacchetto Sicurezza, una doppia manovra (legislativa e operativa) di ampia portata in fase di ultimazione volta a velocizzare i rimpatri, limitare le attività delle Ong, inasprire le strategie di contrasto alla criminalità urbana e a rafforzare la tutela per le Forze dell'Ordine. Il pacchetto, promosso dal Ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, che arriverà presto in Consiglio dei ministri, si compone di poco più di una sessantina di articoli, suddivisi tra un Decreto Legge e un Disegno di Legge (DDL).

© Panorama.it - Governo, pronto il Pacchetto sicurezza: rimpatri più veloci e legge “salva agenti”

