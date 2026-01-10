Firenze incendio in via Santa Reparata | evacuato palazzo di 4 piani soccorsi un disabile

Stasera a Firenze, in via Santa Reparata, è stato necessario evacuare un edificio di quattro piani a causa di un incendio divampato in un fondo. I vigili del fuoco sono intervenuti prontamente, prestando assistenza anche a un disabile coinvolto nell’incidente. L’intervento è tuttora in corso, garantendo la sicurezza dei residenti e la gestione dell’emergenza.

Intervento dei vigili del fuoco a Firenze stasera, 10 gennaio 2026, dalle ore 20:45 in via Santa Reparata, per un incendio che si è originato in un fondo di un palazzo di 4 piani terra

Incendio nel cuore di Santa Croce - Undici persone, tra cui tre bambini, ricoverate per accertamenti Momenti di paura questa ... rainews.it

Firenze, 1 gennaio 2026 – Panico questa mattina nel carcere di Sollicciano per un incendio scaturito da una stufetta nel reparto infermeria usata per riscaldare gli ambienti, lasciati troppo spesso al freddo come più volte denunciato. Sono stati fatti evacuare da - facebook.com facebook

Firenze, riprende il servizio della linea T2 della tramvia dopo l’incendio x.com

