Firenze incendio in via Santa Reparata | evacuato palazzo di 4 piani soccorsi un disabile

Stasera a Firenze, in via Santa Reparata, è stato necessario evacuare un edificio di quattro piani a causa di un incendio divampato in un fondo. I vigili del fuoco sono intervenuti prontamente, prestando assistenza anche a un disabile coinvolto nell’incidente. L’intervento è tuttora in corso, garantendo la sicurezza dei residenti e la gestione dell’emergenza.

Intervento dei vigili del fuoco a Firenze stasera, 10 gennaio 2026, dalle ore 20:45 in via Santa Reparata, per un incendio che si è originato in un fondo di un palazzo di 4 piani terra L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

