Lecce stop Camarda | trauma alla spalla

Francesco Camarda, attaccante del Lecce in prestito dal Milan, ha subito un infortunio alla spalla che ne ha determinato l’assenza dalle prossime partite. L’atleta, giovane promessa del calcio italiano, dovrà sottoporsi a controlli e riabilitazione. La società sta monitorando la situazione per valutare i tempi di recupero e il rientro in campo.

Si ferma Francesco Camarda. Il giovane attaccante di proprietà del Milan, attualmente in prestito al Lecce, ha accusato un problema fisico alla spalla che lo costringe allo stop. Il classe 2008 non era stato convocato contro il Parma e ha poi saltato anche il recupero di campionato a San Siro contro l’Inter. Nelle ultime ore è arrivato l’aggiornamento ufficiale: consulenza ortopedica svolta a Milano e diagnosi di trauma contusivo alla spalla destra. Nessuna lesione grave, ma prudenza massima. Secondo il bollettino medico del Lecce, Camarda tornerà a disposizione tra fine gennaio e inizio febbraio. 🔗 Leggi su Como1907news.com

