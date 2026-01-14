Lecce stop Camarda | trauma alla spalla

Francesco Camarda, attaccante del Lecce in prestito dal Milan, ha subito un infortunio alla spalla che ne ha determinato l’assenza dalle prossime partite. L’atleta, giovane promessa del calcio italiano, dovrà sottoporsi a controlli e riabilitazione. La società sta monitorando la situazione per valutare i tempi di recupero e il rientro in campo.

Si ferma Francesco Camarda. Il giovane attaccante di proprietà del Milan, attualmente in prestito al Lecce, ha accusato un problema fisico alla spalla che lo costringe allo stop. Il classe 2008 non era stato convocato contro il Parma e ha poi saltato anche il recupero di campionato a San Siro contro l’Inter. Nelle ultime ore è arrivato l’aggiornamento ufficiale: consulenza ortopedica svolta a Milano e diagnosi di trauma contusivo alla spalla destra. Nessuna lesione grave, ma prudenza massima. Secondo il bollettino medico del Lecce, Camarda tornerà a disposizione tra fine gennaio e inizio febbraio. 🔗 Leggi su Como1907news.com © Como1907news.com - Lecce, stop Camarda: trauma alla spalla Leggi anche: Napoli, nuovo infortunio per Meret: «Trauma distorsivo alla spalla sinistra» Leggi anche: Calcio Napoli, nuovo infortunio per Meret: trauma alla spalla sinistra dopo il rientro Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Lecce, seduta in vista dell'Inter: terapie per Camarda dopo il trauma contusivo alla spalla; Lecce, prima seduta in vista del recupero di mercoledì con l'Inter: terapie per Camarda. Camarda, arriva la nota del Lecce: l'attaccante out per due settimane - Attraverso una nota pubblicata sui propri canali ufficiali, il Lecce ha reso nota la situazione sanitaria di Francesco Camarda, assente nel match contro il Parma ma regolarmente convocato per la parti ... leccesette.it

Infortunio a Francesco Camarda, trauma alla spalla e stop di 15 giorni. - La punta si è sottoposta a una controllo medico a Milano che ha evidenziato un trauma contusivo alla spalla destra ... leccenews24.it

Lecce, infortunio Camarda: l'esito degli esami e i tempi di recupero - Si è fermato per infortunio Francesco Camarda: l'attaccante ha riportato un trauma contusivo alla spalla destra e dovrà rimanere fermo per circa 15 giorni. fantacalcio.it

Lo stop del tedesco arriva in un periodo densissimo di impegni: Fullkrug salterà sicuramente le sfide contro Como e Lecce e potrebbe essere a rischio con Roma e Bologna se il problema non si risolverà. x.com

Lecce, Gaspar stangato: 3 giornate. Stop anche a Banda e Ramadani facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.