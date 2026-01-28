Le Poste sventano truffa | Agiscono con rapidità

Le poste italiane hanno fermato una truffa che stava circolando tra gli utenti. Un messaggio falso avverte di un bonifico di 14.000 euro e chiede di restituirlo subito. Le Poste hanno agito rapidamente, avvisando i clienti di non cadere nel tranello e di segnalare eventuali tentativi sospetti. La truffa era studiata per spaventare e convincere le persone a restituire soldi che in realtà non avevano mai ricevuto.

"Hai ricevuto per sbaglio un bonifico di 14.000 euro è urgente che tu restituisca subito la somma erroneamente ricevuta". La truffa sembrava studiata nei minimi dettagli e giocata tutta sull’urgenza e sulla buona fede. Ma questa volta il raggiro non è andato a segno grazie all’attenzione del personale di Poste Italiane dell’area Chiusi-Chianciano, che ha evitato a un cittadino di perdere l’importante somma. L’uomo si era presentato allo sportello chiedendo di effettuare un bonifico istantaneo, spiegando che la somma era destinata a un regalo per un nipote. Un’operazione normale, se non fosse per alcuni particolari che hanno subito insospettito gli operatori: l’insistenza sulla rapidità, le informazioni poco coerenti e alcune telefonate ricevute proprio mentre si trovava all’interno dell’ufficio postale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

