Sua figlia coinvolta in un incidente i carabinieri ascoltano la telefonata e sventano la truffa

Zazoom 15 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un tentativo di truffa ai danni di un'anziana di 86 anni è stato sventato grazie all'intervento dei carabinieri, che hanno ascoltato una telefonata sospetta e intercettato il responsabile. Un giovane di 18 anni di Aprilia è stato arrestato in provincia di Chieti mentre tentava di mettere in atto la truffa.

Un ragazzo di 18 anni di Apriia è stato arrestato in provincia di Chieti per aver tentato una truffa ai danni di una donna di 86 anni. In manette insieme a lui anche un 34enne di Salermo, mentre resta da identificare un terzo complice. L’attività è stata condotta dai carabinieri che sono riusciti. Latinatoday.it

