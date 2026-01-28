Il benessere come leva strategica | continua lo Sportello di ascolto di Start Romagna

Questa mattina, nelle sedi di Start Romagna, ha ripreso il suo sportello di ascolto dedicato ai dipendenti. L’obiettivo è aiutare chi lavora a gestire meglio stress e problemi personali. L’azienda sottolinea che i dipendenti sono il vero motore delle sue attività. Per questo, ha deciso di investire in iniziative che puntano sul benessere dei lavoratori, ritenendolo una leva strategica per migliorare anche i risultati complessivi.

L’iniziativa offre uno spazio riservato e protetto dedicato ai dipendenti che vivono momenti di complessità personale o professionale e desiderano ritrovare chiarezza ed equilibrio “I dipendenti sono il vero motore dell’azienda che mette in movimento i servizi, le competenze e le relazioni. Prendersi cura di questo motore significa investire nella qualità del lavoro, nel clima interno e nella capacità dell’azienda di guardare al futuro”. È da questa consapevolezza che Start Romagna ha attivato dalla scorsa estate lo Sportello di ascolto e, sulla base dei buoni riscontri ottenuti dall’iniziativa, ne ha recentemente predisposto la proroga fino a luglio.🔗 Leggi su Ravennatoday.it

Approfondimenti su Start Romagna

