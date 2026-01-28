Il benessere come leva strategica | continua lo Sportello di ascolto di Start Romagna
Questa mattina, nelle sedi di Start Romagna, ha ripreso il suo sportello di ascolto dedicato ai dipendenti. L’obiettivo è aiutare chi lavora a gestire meglio stress e problemi personali. L’azienda sottolinea che i dipendenti sono il vero motore delle sue attività. Per questo, ha deciso di investire in iniziative che puntano sul benessere dei lavoratori, ritenendolo una leva strategica per migliorare anche i risultati complessivi.
L’iniziativa offre uno spazio riservato e protetto dedicato ai dipendenti che vivono momenti di complessità personale o professionale e desiderano ritrovare chiarezza ed equilibrio “I dipendenti sono il vero motore dell’azienda che mette in movimento i servizi, le competenze e le relazioni. Prendersi cura di questo motore significa investire nella qualità del lavoro, nel clima interno e nella capacità dell’azienda di guardare al futuro”. È da questa consapevolezza che Start Romagna ha attivato dalla scorsa estate lo Sportello di ascolto e, sulla base dei buoni riscontri ottenuti dall’iniziativa, ne ha recentemente predisposto la proroga fino a luglio.🔗 Leggi su Ravennatoday.it
Approfondimenti su Start Romagna
Start Romagna investe nel benessere dei dipendenti, prorogato lo Sportello di ascolto. "Vogliamo migliorare il clima lavorativo"
L’azienda romagnola ha deciso di prolungare lo Sportello di ascolto aperto ai dipendenti.
Mercatello, nasce lo Sportello Ascolto Cittadini di Balnea APS
A Mercatello nasce lo Sportello Ascolto Cittadini di Balnea APS, un servizio dedicato a offrire uno spazio sicuro per segnalare abusi, irregolarità e violazioni delle regole sul territorio.
Ultime notizie su Start Romagna
Argomenti discussi: Il benessere delle persone come leva strategica per le imprese.; Lavoro e salute: il benessere vale più dello stipendio per il 40% degli italiani; Turnover e quiet quitting: la flessibilità dei turni come leva di retention nel 2026; Legge di Bilancio 2026: tutte le novità sul welfare aziendale da conoscere.
Il benessere come leva strategica: continua lo Sportello di ascolto di Start RomagnaL’iniziativa offre uno spazio riservato e protetto dedicato ai dipendenti che vivono momenti di complessità personale o professionale e desiderano ritrovare chiarezza ed equilibrio ... ravennatoday.it
Il lavoro che fa bene, alla Inno.Tec di Marcianise confronto tra imprese e istituzioniIl benessere nei luoghi di lavoro come leva di competitività, sostenibilità e sviluppo del territorio. È questo il filo conduttore dell’evento Il lavoro che ... pupia.tv
A 50 anni Elena ha scelto di rimettersi in gioco. Una vita dedicata alla famiglia e alla ristorazione, poi un’occasione inaspettata: diventare autista di autobus. Grazie a Scuderia, il progetto di Start Romagna, Elena ha seguito un percorso di formazione, ha otte facebook
Rimini, lancio di pietre contro il Metromare, vetri in frantumi Start Romagna: “Procediamo con la denuncia” x.com
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.