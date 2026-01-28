Le Muraine da 125 anni le mura dimenticate della città
Le Muraine, una barriera dimenticata da 125 anni, si trovano in cima a una collina poco distante da Città Alta. Per lungo tempo hanno segnato il confine tra il centro storico e le campagne circostanti, ma oggi sono quasi invisibili. Solo pochi abitanti della zona ricordano la loro importanza, mentre i più giovani non le hanno mai viste. La gente del posto si chiede cosa fare per valorizzarle e restituire loro un ruolo nel paesaggio urbano.
Articolo. Prima delle mura veneziane di Città Alta, un’altra barriera difensiva e fiscale segnava il confine tra città e campagna. Una cinta che venne abbattuta nel 1901 Patrimonio UNESCO dal 2017, le mura bastionate che proteggono Città Alta sono diventate nel corso dei secoli simbolo di Bergamo e luogo amato non solo dai turisti, ma anche da noi bergamaschi. Già Torquato Tasso poetava la meraviglia della vista «che monti, e valli mostri all’una mano, ed all’altra il tuo verde e largo piano», descrivendo Bergamo come punto di passaggio obbligato tra le valli e la pianura. Nelle giornate terse, lo sguardo riesce a cogliere la linea sottile dei grattacieli milanesi e quella, oltre la Pianura Padana, degli Appennini. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
