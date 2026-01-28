Le Muraine da 125 anni le mura dimenticate della città

Le Muraine, una barriera dimenticata da 125 anni, si trovano in cima a una collina poco distante da Città Alta. Per lungo tempo hanno segnato il confine tra il centro storico e le campagne circostanti, ma oggi sono quasi invisibili. Solo pochi abitanti della zona ricordano la loro importanza, mentre i più giovani non le hanno mai viste. La gente del posto si chiede cosa fare per valorizzarle e restituire loro un ruolo nel paesaggio urbano.

Articolo. Prima delle mura veneziane di Città Alta, un’altra barriera difensiva e fiscale segnava il confine tra città e campagna. Una cinta che venne abbattuta nel 1901 Patrimonio UNESCO dal 2017, le mura bastionate che proteggono Città Alta sono diventate nel corso dei secoli simbolo di Bergamo e luogo amato non solo dai turisti, ma anche da noi bergamaschi. Già Torquato Tasso poetava la meraviglia della vista «che monti, e valli mostri all’una mano, ed all’altra il tuo verde e largo piano», descrivendo Bergamo come punto di passaggio obbligato tra le valli e la pianura. Nelle giornate terse, lo sguardo riesce a cogliere la linea sottile dei grattacieli milanesi e quella, oltre la Pianura Padana, degli Appennini. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - Le Muraine, da 125 anni le mura dimenticate della città Approfondimenti su Le Muraine 125 anni Alla scoperta della città segreta. Riqualificazione dentro le mura. “Tre nuove porte sotto il Maiano” Grosseto si prepara a svelare un affascinante segreto: le nuove aperture di gallerie sotterranee sotto le mura, recentemente riqualificate. Gallipoli, crepe e degrado minacciano le mura: «Il restauro è fermo da anni» Le mura urbiche di Gallipoli, patrimonio storico della città, sono attualmente interessate da crepe e segni di degrado.

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.