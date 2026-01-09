Le conferenze di A Compagna | Il Cimitero di Staglieno grande cantiere dell' Ottocento a Genova
Martedì 13 gennaio alle ore 17, nell’Aula San Salvatore in piazza Sarzano, si terrà il XII appuntamento del ciclo di conferenze di A Compagna. L’evento, dedicato a “Il Cimitero di Staglieno, grande cantiere dell'Ottocento a Genova”, vedrà la relatrice Caterina Olcese Spingardi approfondire la storia e le caratteristiche di questo importante sito monumentale, nel contesto delle iniziative culturali promosse dall’antico sodalizio.
Martedì 13 gennaio alle ore 17 nell'Aula San Salvatore in piazza Sarzano (all'uscita della metropolitana), A Compagna nell'ambito del ciclo di conferenze che l'antico sodalizio cura da oltre cinquant'anni, promuove il XII appuntamento del ciclo 2025-2026: Caterina Olcese Spingardi racconta "Il
