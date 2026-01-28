Le chiusure i nazionali e quelle notti in redazione | giornalismo umbro in lutto addio a Luigi Palazzoni

La morte di Luigi Palazzoni ha scosso il giornalismo umbro. Sono state notti di lavoro in redazione, tra chiusure e coperture in tempo reale, per seguire la tragica notizia. Palazzoni, giornalista di lunga esperienza, si è spento lasciando un vuoto difficile da colmare. La sua passione e dedizione restano un esempio per chi lavora ancora oggi.

Responsabile della redazione di Perugia del Messaggero, direttore editoriale del Giornale dell’Umbria e volontario della Caritas: avrebbe compiuto 84 anni a febbraio, il ricordo È passata l’una di notte del diciotto gennaio del 2007. Terni seguiva con apprensione la vicenda di Roberto Dieghi, un tecnico dell’Agip che qualche settimana prima assieme ad alcuni suoi colleghi era stato rapito dai guerriglieri del Mend in Nigeria. Come cronista della redazione ternana del Giornale dell’Umbria, avevo stavo seguendo la vicenda e quella sera, scorrendo la rassegna stampa del Tg5, il giornalista diede in diretta il lancio del rilascio di Dieghi.🔗 Leggi su Ternitoday.it Approfondimenti su Luigi Palazzoni Lutto nel giornalismo: addio a Fabio Luccioli Lutto nel mondo del giornalismo: addio a Gianni Melidoni Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ultime notizie su Luigi Palazzoni Argomenti discussi: Chiusura della Pinacoteca Nazionale di Siena dal 26 gennaio 2026; Gruppo MA: prossima la chiusura della procedura di composizione negoziata della crisi; permane incertezza sulle future commesse.; Kasanova, divergenze su crisi e chiusure punti vendita; Kasanova, prosegue la crisi: i sindacati chiedono l’apertura di un tavolo di confronto ministeriale per la salvaguardia occupazionale. E’ morto Luigi Palazzoni, figura storica del giornalismo umbro #tuttoggi #Cronaca #Perugia | http://ow.ly/byG2106tL0V - facebook.com facebook Luigi Mascheroni (@LuigiMascheroni) / Posts / X x.com

