Lavori ultimati | l' ufficio postale di San Pietro Vernotico riaprirà i battenti

Dopo tre mesi di chiusura e disagi, l’ufficio postale di San Pietro Vernotico riapre domani. I lavori sono stati completati e l’ufficio tornerà a funzionare regolarmente. I cittadini potranno finalmente usare di nuovo i servizi postali senza dovervi rinunciare o cercare alternative. La riapertura segna una pausa di sollievo per tutti coloro che aspettavano questa notizia.

Lo rende noto la sindaca Maria Lucia Argentieri in una nota inviata agli organi di informazione. Nei prossimi giorni prevista un'inaugurazione simbolica SAN PIETRO VERNOTICO - La buona notizia è arrivata, dopo tre mesi di grossi disagi e disservizi, da domani, giovedì 29 gennaio, l'Ufficio Postale di San Pietro Vernotico, sarà nuovamente aperto. Lo rende noto la sindaca Maria Lucia Argentieri in una nota inviata agli organi di informazione, che aggiunge: "Una notizia che fino a ieri non era ancora certa e che oggi può finalmente essere confermata, restituendo alla comunità un servizio essenziale".

