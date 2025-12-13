Lavori ultimati | riaperto l’ufficio postale di Bucchianico

L’ufficio postale di Bucchianico ha riaperto al pubblico dopo i lavori di ammodernamento, offrendo una sede rinnovata e nuovi servizi per migliorare l’esperienza dei clienti. L’intervento ha riguardato l’aggiornamento delle strutture e l’introduzione di soluzioni più efficienti, garantendo un servizio più moderno e funzionale per la comunità locale.

Sede rinnovata e nuovi servizi per la clientela presso l'ufficio postale di Bucchianico che ha riaperto a pubblico dopo la fine dei lavori di ammodernamento. La sede era stata inserita nel progetto "Polis", l'iniziativa di Poste italiane finalizzata a rinnovare e ristrutturare le sedi e ad.