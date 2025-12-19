Gerenzano l’ufficio postale non riaprirà a Natale

L’ufficio postale di Gerenzano non riaprirà prima di Natale, come inizialmente previsto. La ristrutturazione è più complessa del previsto e richiederà ancora tempo. I cittadini dovranno attendere ulteriori aggiornamenti, sperando in una riapertura quanto più vicina possibile. Restano quindi in attesa di una soluzione che possa garantire un servizio più efficiente e rinnovato.

Sembrava che l'ufficio postale di Gerenzano avrebbe aperto prima di Natale, invece la ristrutturazione richiederà ulteriore tempo. Poste Italiane informa che, "a causa del prolungamento dei lavori legati alle opere propedeutiche alla realizzazione dell'impianto di videosorveglianza, fondamentale per garantire la sicurezza necessaria alla ripresa delle attività, la riapertura sarà posticipata". E' stata informata anche l'amministrazione .

