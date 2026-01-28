Lavori nelle scuole l' assessore | Due cantieri del Pnrr verso la conclusione

Questa mattina in Consiglio comunale, il consigliere del Partito Democratico Nicolò Pranzini ha chiesto aggiornamenti sui lavori nelle scuole. L’assessore ha risposto che due cantieri finanziati dal Pnrr stanno per concludersi: la nuova mensa e l’aula magna alla scuola “Bruno Pasini”. I lavori sono in fase avanzata e si aspettano le ultime rifiniture per consegnare le strutture agli studenti.

Nel corso della seduta, l’assessore Cameliani ha fornito un quadro aggiornato dell’intervento, chiarendo che i lavori, dopo la risoluzione contrattuale con la prima ditta esecutrice sono stati affidati alla seconda impresa che li ha ripresi dall’8 gennaio. La data prevista per la conclusione dell’intervento è fissata a novembre 2026. Attualmente sono in corso le attività amministrative necessarie alla formalizzazione delle autorizzazioni per i subappalti, passaggio indispensabile per consentire la rimozione dei rifiuti presenti nell’area e il pieno avanzamento delle lavorazioni. Con un’altra interrogazione, Pranzini ha chiesto un aggiornamento sullo stato di avanzamento dei lavori per la realizzazione dei nuovi locali mensa e cucina presso la scuola primaria Camerani e per la ricostruzione del nido Pavirani, interventi finanziati con risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr).🔗 Leggi su Ravennatoday.it Approfondimenti su Pnrr Lavori Pnrr, tanti lavori nelle scuole. Ma resta il nodo della Aligheri. Pronta la lettera per Mattarella Il Pnrr ha avviato numerosi interventi nelle scuole italiane, con oltre la metà dei cantieri conclusi nel 2025 grazie anche a finanziamenti comunali. Ripartono i lavori di estensione della rete del teleriscaldamento: sei cantieri per rispettare i tempi del Pnrr Ripartono i lavori per l’estensione della rete di teleriscaldamento a Forlì, con sei cantieri attivi in diverse zone della città. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Ultime notizie su Pnrr Lavori Argomenti discussi: Scuole dell’infanzia, continuano i lavori di riqualificazione dei giardini con nuove strutture per i più piccoli; Partono i lavori di manutenzione straordinaria nelle scuole: focus sulla Carrieri; Frosinone, giovedì 22 gennaio stop alle lezioni in tre scuole per lavori sulla rete idrica: ecco l'elenco degli istituti coinvolti e le vie senza acqua; La Provincia di Chieti impegnta per l'attività motoria nelle scuole. Estate, è tempo di lavori. Interventi di manutenzione nelle scuole del territorioL’obiettivo è arrivare al suono della prima campanella con gli edifici scolastici in ordine, accoglienti ed efficienti. Accade a Capannori dove durante l’estate ci si dedicherà alle manutenzioni ... lanazione.it Pnrr, tanti lavori nelle scuole. Ma resta il nodo della Aligheri. Pronta la lettera per MattarellaL’inadempienza della ditta aggiudicataria ha prolungato i tempi di realizzazione del nuovo polo di studio, il più grande della città. E il Comune si rivolge al Presidente. msn.com Lavori in corso nelle scuole Sono iniziati i lavori nel plesso F. Cordova. Prima tappa: sala docenti (pavimentazione). facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.